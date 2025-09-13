女優の當真あみが１３日、都内で初の単行本「日々謳歌」の発売記念イベントを行った。２３年８月から月刊誌「日経エンタテインメント」で連載中の「日々謳歌」の単行本化。高校を卒業して初めての夏休みは「目標だったお祭りを巡ったり、自分の行きたい場所に友だちと出かけたりしていた」と振り返った。作品について「自分の日記を見返しているような気持ちになった。撮影のエピソードだったり、その時にハマっているものを