９月１３日の中山５Ｒ・２歳新馬（芝１６００メートル、１６頭立て）は、２番人気のスタートレイン（牝２歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父キタサンブラック）が、逃げ切って初陣を飾った。勝ちタイムは１分３６秒０（稍重）。３番枠から抜群のスタートを決めるとそのままハナへ。道中はマイペースでラップを刻むと、最後の直線でもしぶとく末脚を伸ばし、追撃を首差しのぎ切った。佐々木大輔騎手は「追い切りの時は取り消した前回の