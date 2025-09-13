「東京六大学野球、早大６−３東大」（１３日、神宮球場）秋季リーグの開幕戦となる王者・早大との一戦に、１０日にプロ志望届けを提出した東大のサブマリンエース・渡辺向輝投手（４年）が先発。終盤に力尽き、７回２／３を６失点で敗れた。初回に女房役・杉浦海大捕手（４年）の左翼への先制２ランで２点の援護をもらった渡辺。だが、直後に２死三塁から早大・寺尾拳聖外野手（３年）の右犠飛で１点を失うと、続く二回には