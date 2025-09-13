「ジャイアンツ−ドジャース」（１２日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は五回の第３打席では浅い中飛に倒れた。２死無走者でバーランダーと３度目の対戦となった大谷。初球のカーブを見送り、２球目のカーブも手を出さず、３打席連続で２球で追い込まれてしまった。いったん、タイムを取って頭を整理したが３球目の変化球を打ち上げて浅い中飛に倒れてしまった。メジャー通算２０年目、現役最多の２６５勝を