Á´¹ñ¤Î¤­¤ç¤¦¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤ÇËÌÆüËÜ¤Ï¹­¤¯±«¤È¤Ê¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íë¤òÈ¼¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¯¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤âÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢µÞ¤Ê·ã¤·¤¤±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÈÅÍô¤Ê¤É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£µ¤²¹¤Ç¤¹¡£±«¤Î¹ß¤ëËÌÆüËÜ¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤è¤êÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢¤­¤Î¤¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¾ø¤·½ë¤¯´¶¤¸