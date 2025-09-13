元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏（70）、元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏（57）が13日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に生出演。自民党総裁選（22日告示、10月4日投開票）について展望した。青山氏は、小泉進次郎農相（44）と前経済安保相の高市早苗氏（64）の2人がリードしているとしながら、「今後波乱の可能性も!?」の見解を示した。MCの