◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）混合１６００メートルリレーで、日本（今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子）が３分１２秒０８の日本新記録をマークし、初の決勝進出を果たした。予選１組５位、全体９位で各組上位３位までとタイム上位２チームが進める決勝進出を逃したかに思われたが、ケニアがレーンの内側を踏んだため失格となり、順位が繰り上がった。選手たちは決勝進出を逃した状態でテレビイ