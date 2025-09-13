巨人・赤星優志投手が１４日のＤｅＮＡ戦（横浜スタジアム）で３週間ぶりに先発する。１軍復帰戦に向け、登板前日は東京ドームでキャッチボール、短距離ダッシュなどで最終調整。「何とかゼロでいけるようにしたいなと思います。残り、個人としても何試合投げられるか分からない。任された試合でしっかり結果が出るようにやりたい」と無失点投球を誓った。大卒４年目の今季はここまで２１登板で６勝９敗、防御率２・６０。開幕