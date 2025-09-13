2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2025年6月14日）*****つながり不足が、生活習慣病や心疾患、認知症などを引き起こす要因のひとつであることは、今や世界的な常識。その理由を専門家が解説します（構成：内山靖子）【グラフ】人はどんなときに「幸せ」と感じる？* * * * * * *＜前編よりつづく＞趣味は1人よりもみんなで楽しむでは、どのようなつながり方