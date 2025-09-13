ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、なんか新しいヤツが現れた！カボチャのような頭に幽霊のような胴体で、スルスルと動き回るこの子の名前はスマイリー。「誰!?」「かわいい」と道行く人が振り返り、あっという間に人だかりができるほど今、人気急上昇中の新キャラクターだ。11月3日（月）まで開催の「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の一環で登場したスマイリーは、かわいい見た目とは裏腹に実はちょっぴりコワい存在。今