Íî¸ì²È¡¦ÌøÄâº¸³Ú¡áËÜÌ¾¡¦¸¶ÅÄ¾»ÌÀ¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤¢¤­¡Ë¡á¤µ¤ó¤¬£¹Æü£µ»þ£µ£¶Ê¬¡¢µÞÀ­¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡££¸£¸ºÐ¡£Íî¸ì¶¨²ñ¤¬£±£³Æü¡¢¸øÉ½¤·¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¤¹¤Ç¤Ë¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¸å¤Î´óÀÊ¤Î½Ð±é¤Ï£²£°£±£·Ç¯£±£°·î£±£°Æü¤ÎÃÓÂÞ±é·Ý¾ì¡££±£¹£³£¶Ç¯£±£²·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¹­Åç¸©ÃÝ¸¶»Ô½Ð¿È¡££µ£·Ç¯£µ·î¡¢È¬ÂåÌÜ·ËÊ¸³Ú¤ËÆþÌç¡££¶£±Ç¯¡¢Æó¥ÄÌÜ¾º¿Ê¡££·£³Ç¯£±£°·î¡¢¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡££²£°£°£±Ç¯£³·î¡¢Ï»ÂåÌÜ¡ÖÌøÄâº¸³Ú