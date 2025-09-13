女優小島可奈子（49）が、16日から21日まで東京・渋谷ギャラリー・ルデコで「小島可奈子写真展『咲く。』」を開催する。カメラマン佐藤裕之撮影のフルヌードを含めた約50点の写真を展示。展示しきれなかった写真を収めた限定写真集も販売する。17日に節目となる50歳の誕生日を迎える小島は、可能な限り会場に顔を出す。「写真は見る人、見る人によって、沢山の物語を生み出します。そんなロマンスの詰まったお仕事ができた人生を本