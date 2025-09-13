◆米大リーグジャイアンツ―ドジャース（１２日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ドジャース・山本由伸投手（２７）が１２日（日本時間１３日）、中５日で敵地・ジャイアンツ戦に先発し、５回終了時点で７三振を奪う快投を見せている。初回には失策絡みで先制を許したが、２回以降は５回まで４イニング連続で３者凡退に抑えた。５回までに１安打１失点７奪三振と、上々の内容で試合を作っている。この