カーリング女子のロコ・ソラーレでサードを務める吉田知那美（３４）が激動の日々を振り返った。カーリングの２０２６年ミラノ・コルティナ五輪最終予選日本代表決定戦３日目（１３日、北海道・稚内市みどりスポーツパーク）のタイブレークではフォルティウスに２―７に敗戦。決勝進出を逃し、３大会連続の五輪出場はならなかった。それでも吉田知は「自分たちが五輪に出ている時はあまり見えていなかったけど、世界中を見る