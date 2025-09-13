ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡ÊNPB¡Ë¤Ï13Æü¡¢¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓËõ¾Ã¤ò¸ø¼¨¤·¡¢µð¿Í¤Ï±¦¤Ç¤óÉôÄË¤òÁÊ¤¨¤¿ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê24¡Ë¤òËõ¾Ã¤·¤Æ¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê23¡á¶å½£»º¶ÈÂç¡Ë¤òºÆÅÐÏ¿¤·¤¿¡£2022Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°ÌÆþÃÄ¤Ç¡¢2Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ5¤òÉÕ¤±¤ëÌçÏÆ¤Ï5·î5Æü¤Ë¥×¥í3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î2·³¹ß³Ê¡£Æ±16Æü¤ËºÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤ÎËõ¾Ã¤È¤Ê¤ë¡£