陸上の世界選手権東京大会は初日の１３日に、国立競技場で混合１６００メートルリレーの予選が行われ、第１組の日本は、これまでの日本記録を３秒以上更新する３分１２秒０８の５位で、今夜行われる決勝に進出した。１６００メートルリレーは、男、女、男、女の順にバトンをつなぐ。今泉堅貴（内田洋行ＡＣ）、井戸アビゲイル風果（東邦銀行）、吉津拓歩（ミキハウス）、松本奈菜子（東邦銀行）のメンバーで臨んだ日本は、アン