元SKE48の松井珠理奈（28）が13日、都内で写真集『アイヲシル』（宝島社）の発売記念イベントを実施。結婚願望に言及した。【写真】スタイル抜群…黒×青のコーデで登場した松井珠理奈タイトルにちなみ、どんな愛が知りたいか問われると、松井は「小さいころに親が離婚しているので、家族3人の思い出があんまりなくて。それが寂しいなと思うので、いつかは新しい家族を作ることができて、家族愛を知ることができたら幸せだなと