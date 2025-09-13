【今週のニュースダイジェスト】 9月5〜11日の期間、「BCN＋R」で注目を集めたのは、完全ワイヤレスイヤホン市場について取り上げた記事だった。関東と関西、東北のエリアでシルバーウィークにおすすめの「道の駅」を紹介した記事も読者の興味を引いた。「ドアダンパー」がテーマの記事も関心が高かった。●過去最高の18.9％を獲得2025年8月、完全ワイヤレスイヤホン（TWS）のメーカー別販売数量シェアで、Ankerが首位になった。