2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î²áµî¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤òTVer¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ëÆÃÊÌ´ë²è¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡ªÆü¥Æ¥ì¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Þ¤Ä¤ê¡ª¡×¤òÅ¸³«¡£ÇÛ¿®¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï¡¢ÊüÁ÷Åö»þ¤ËÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡Ö½÷²¦¤Î¶µ¼¼¡×¡Ö¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¡×¡Ö¿¿ÈÈ¿Í¥Õ¥é¥°¡×¡Ö²áÊÝ¸î¤Î¥«¥Û¥³¡×¡Ö²ÈÇä¤ë¥ª¥ó¥Ê¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¶µ»Õ¡×¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ªº£¸å¤â¡¢10·îËö¤Ë¤«¤±¤ÆÂ³¡¹¤È¿Íµ¤ºîÉÊ¤òÄÉ²ÃÇÛ¿®Í½Äê¡£TVerÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡§https://tver.jp/specials/ntv_pop