【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46河田陽菜の2nd写真集（タイトル未定）より先行カット第2弾が公開された。 ■人気ビール店「Mikkeller」のテラス席で撮影 今回解禁となったのは、写真集のロケをデンマークですると決まったときに河田が「ここに行ってみたい」とリクエストした現地の人気ビール店「Mikkeller」のテラス席でのショット。 様々なフレーバーのビールをテイス