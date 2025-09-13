FRUITS ZIPPERのミントグリーン担当・櫻井優衣が、9月19日に発売するソロメジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」のジャケットを公開した。▲「キミのことが好きなわたしが好き」今作ジャケットは、櫻井がトレードマークの”七福神スマイル”でウィンクをする姿が印象的だ。また、Uta-netにて歌詞も先行公開されている。さらに、9月15日放送の『FRUITS ZIPPERのオールナイトニッポ