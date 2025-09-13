◇ナ・リーグドジャース―ジャイアンツ（2025年9月12日サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手（31）は12日（日本時間13日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・DH」で先発出場。ドジャース移籍後初対決となった現役最多265勝右腕ジャスティン・バーランダー投手（42）から第2打席は四球を選び、連続試合出塁を17に伸ばした。しかし、第1打席は二ゴロ、第3打席は中飛に打ち取られた。第1打席は力ない二ゴロに打ち取