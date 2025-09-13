女優の當真あみ（18）が13日、都内で初のインタビュー本「日々謳歌（おうか）」の発売記念取材会を行った。「日経エンタテインメント！」の連載の23年8月号から25年4月号掲載分をまとめた一冊。連載当初からのプライベートでの変化について「（連載開始当時は）ほとんど家で寝てたりゴロゴロしていた。最近はいかに休日を休日として楽しめるかに意識を向けている。アクティブに行動するようになりました」と明かした。今年は