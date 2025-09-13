ÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î½©µ¨¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥×¥í¥³¥¢Áª¼ê¸¢¤Ï12Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Ê¥Ñ¤Î¥·¥ë¥Ù¥é¡¼¥É¡¦¥ê¥¾¡¼¥È¡Ê¥Ñ¡¼72¡Ë¤ÇÂè2¥é¥¦¥ó¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µ×¾ïÎÃ¤Ï70¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»5¥¢¥ó¥À¡¼¡¢139¤Ç20°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤È¤Ï9ÂÇº¹¡£72¤Î¶âÃ«Âó¼Â¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¢75¤ÎÂçÀ¾³¡ÅÍ¤Ï8¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¤È¤â¤ËÍ½ÁªÍî¤Á¤·¤¿¡£66¤È¥¹¥³¥¢¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¥Ù¥ó¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬14¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë