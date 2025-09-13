BAND-MAIDが、9月19日24時59分から放送予定の日本テレビ系音楽番組『バズリズム02』に出演することが発表された。BAND-MAIDは同番組に初出演。歌唱のみならず、トークゲストとしても東條するとのことだ。さらに、10月22日発売の最新EP『SCOOOOOP』の各種特典絵柄が解禁された。各形態に封入される初回生産分封入特典では、収録曲全てのタイトルロゴがあしらわれたオリジナルピックがランダムで封入。公開された情報によると穴が空