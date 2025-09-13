陸上競技の世界大会「2025世界陸上競技選手権大会」が、9月13日から東京で行われます。そんな中、各種アプリ開発などを手掛ける「リクスタ」（千葉県市川市）が、同大会に出場する代表登録選手の「珍しいレア名字ランキング」を発表しました。ランキングは、同社が運営するアプリ、ウェブ「名字由来net」のデータから、陸上競技の世界大会「2025世界陸上競技選手権大会」に出場する選手80人（2025年9月3日時点の日本陸上競技連