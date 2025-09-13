米80キロあたりの価格が4年ぶりに22万ウォン（約2万3300円）を超えた。政府は米の需給問題を防ぐために政府糧穀を追加で放出することにした。農林畜産食品部は12日、米の需給安定のために政府糧穀2万5000トンを追加で供給すると明らかにした。先月25日、政府糧穀3万トンを供給することにしたのに続いて2回目の物量供給だ。これに先立ち供給した3万トンは2週間で供給物量の半分が販売され、残余物量も2週後には消耗すると政府はみて