12ÆüÌë¡¢ÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¿»¿åÈï³²¤Î¤¢¤Ã¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï¡¢¾¦Å¹³¹¤Ê¤É¤ÇÊÒÉÕ¤±ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Åì³¤3¸©¤Ï13Æü¤âÂçµ¤¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤­¡¢¶ÉÃÏÅª¤ÊÂç±«¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï12ÆüÌë¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê¤Î¹ß¿åÎÌ¤¬´ÑÂ¬»Ë¾åºÇÂç¤È¤Ê¤ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢¶áÅ´»ÍÆü»Ô±Ø¤ä¼þÊÕ¤Ê¤É¤¬¿»¿å¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÌëÌÀ¤±¡¢¾¦Å¹³¹¤Ç¤ÏÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Å¥¤ò¿å¤ÇÎ®¤¹¤Ê¤ÉÊÒÉÕ¤±¤Îºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍýÈ±Å¹¤ÎÅ¹¼ç¡§¡Ö¡Ê