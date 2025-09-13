北日本から西日本は、14日にかけて大気の不安定な状態が続く見込みです。北海道では「線状降水帯」が発生するおそれがあり、局地的な大雨に厳重な警戒が必要です。日本海にある前線に向かって、暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、広い範囲で大気の状態が非常に不安定になっています。このあと、前線上の低気圧が北日本を通過する見込みで、北海道では、夜のはじめ頃から14日の明け方にかけて、線状降水帯が発生して、大雨災害