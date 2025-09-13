ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Îºù°æÆà¡¹¤¬12Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£»õ²Ê¼£ÎÅ¤¬±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ìò½ê¤Ç¤Î¼êÂ³¤­¤Ë¤âÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ºù°æ¤Ï¡ÖÃ¦¡£²¾¤Å¤±Á°»õ5ËÜÀ¸³è ·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡¢¡¢ËÜ¤Å¤±¡£¸«Á÷¤ê¡×¤ÈÊó¹ð¡£±ä´ü¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀè·î¤ÈÀè½µ¡¢¡¢¶ÛµÞÅª¤Ë»õ²Ê¤Ë¤«¤±¤³¤ß±þµÞ½èÃÖ¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡¢ÊÌ¡¹¤Î»þ´ü¤ËÊÌ¡¹¤Î¾ì½ê¤Ç°ã¤¦¥»¥á¥ó¥È¤Ç¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¡¢»õ·Ô¤Î¾õÂÖ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤è