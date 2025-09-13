【モデルプレス＝2025/09/13】俳優の庄司浩平が、自身26歳の誕生日となる10月28日に発売する2nd写真集のタイトルが“庄司浩平写真集 だから、ぼくは”（KADOKAWA）に決定した。【写真】庄司浩平、リーゼント風ヘアで雰囲気ガラリ◆庄司浩平、2nd写真集タイトル決定タイトル決定を受け、モデルプレスに最速で庄司からの本人コメントが到着。「タイトルからもいろいろなことを想像してもらいたいと思い、このようになりました。『ぼ