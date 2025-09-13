ºå¿ÀÇÏ¼ç¶¨²ñ¤Ï£¹·î£±£³Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤ÇÎáÏÂ£·Ç¯ÅÙ¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÃæ±û¶¥ÇÏÇÏ¼ç¼Ò²ñÊ¡»ãºâÃÄ½õÀ®¶â¤ÎÌÜÏ¿Â£Äè¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±¶¨²ñ²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ë»³ÆâË®°ì»á¤¬¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥µ¡¼¥¯¥ë¤ÇÊ¼¸Ë¸©¡¢ÂçºåÉÜ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎÂåÉ½¼Ô¤ËÌÜÏ¿¤òÂ£Äè¤·¤¿¡£Æ±ºâÃÄ¤Î°Ñ¾ü¤ò¼õ¤±¡¢º£Ç¯ÅÙ¤ÏÊ¼¸Ë¸©²¼£²£°¡¢ÂçºåÉÜ²¼£±£³¤Î·×£³£³»ÜÀß¤Ë£³£¶£´£¹Ëü±ß¤¬½õÀ®¤µ¤ì¤¿¡£Ê¡»ã»ÜÀß¤ÎÀ°È÷Èñ¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£