¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½ºå¿À¡Ê£±£³Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤ÎÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¤¬£±£³Æü¡¢±¦¤Ç¤óÉôÄË¤Î¤¿¤á½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£º£µ¨¡¢ÌçÏÆ¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±·³¤Ç£¸£±»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬£³ÎÒ¡¢£´ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£Âå¤ï¤Ã¤Æ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Î±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¤¬¾º³Ê¤·¤¿¡£±ºÅÄ¤Ï£µ·î£±£´Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó£´¤«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³¤È¤Ê¤ë¡£