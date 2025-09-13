◆第４３回ローズＳ・Ｇ２（９月１４日、阪神競馬場・芝１８００メートル、３着までに秋華賞・Ｇ１の優先出走権）９月１３日＝栗東トレセンＮＨＫマイルＣでタイム差なしの３着だったチェルビアット（牝３歳、栗東・高野友和厩舎、父ロードカナロア）は運動で明日のレースに備えた。高野調教師は「いい状態だと思います。振る舞いは多少、大人になったかなと。筋肉のハリも増しています」と成長を実感した。桜花賞は道中で不利