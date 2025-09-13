◆世界陸上第１日（１３日、国立競技場）陸上の世界選手権の混合１６００メートルリレーで、日本が大ドンデン返しの決勝進出を決めた。第１組で日本（今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子）は３分１２秒０８の日本新記録をマークしこの組の５位に。全体では９番目だったが、予選第２組のケニアがレーンの内側を踏んだとして失格となり、８番目に繰り上がって、決勝進出が決まった。レース直後は決勝進出を逃