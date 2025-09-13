限定400組に対して2000組を超える応募今年も『スターキャンプ』のシーズンがやってきた。三菱自動車工業（以下、三菱）が開催する三菱ユーザー向けのアウトドアイベント、『スターキャンプ2025 in朝霧高原』のことである。【画像】2000組を超える応募があった人気イベント！『スターキャンプ2025 in朝霧高原』全146枚開催期間は9月6〜7日で、会場は富士山麓の朝霧高原にある広大な施設『ふもとっぱらキャンプ場』。参加数の限定4