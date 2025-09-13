【新華社北京9月13日】中国北京市の首鋼園で11日、「河北国際文化交流ウイーク」が開幕した。文芸公演や討論会、特別展などを通じ、河北省の豊かな歴史文化や多彩な文化遺産、自然景観を紹介する。開幕式には中国内外から約150人のゲストが出席し、30社以上の海外メディアも取材に訪れた。会場には河北省の無形文化遺産を展示するコーナーも設けられ、旧正月に飾られる吉祥の版画「武強木版年画」、花や鳥を色鮮やかに表現した