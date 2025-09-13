「陸上・世界選手権・混合１６００メートルリレー」（１３日、国立競技場）日本は予選１組に出場し、３分１２秒０８の日本新記録で組５着。２組目を終え、タイムで一歩及ばず予選落ちとなったが、直後に失格チームが出て、繰り上がりでの決勝進出が決まった。同種目は１９年ドーハ大会から採用されたが、３大会目で日本にとって悲願の初決勝となった。１走から、今泉堅貴、井戸アビゲイル風果、吉津拓歩、松本奈菜子。１レー