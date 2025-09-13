人気グループ・Ａぇ！ｇｒｏｕｐの佐野晶哉（２３）が、２０２６年上半期のＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」に出演することが１３日、発表された。佐野にとって朝ドラ初出演となる。演じるのは新しく生まれた言葉や外国語に造詣が深く、ヒロイン・りん（見上愛）の良き相談相手となっていく島田健次郎役。「明治という激動の時代を強く生きるシマケンは時代を象徴するようなキャラクターです。少しの希望も溢さないように、皆