「ジャイアンツ−ドジャース」（１２日、サンフランシスコ）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で驚異的な粘りを発揮して四球をもぎ取った。先頭のエドマンが一ゴロに倒れ、続くロートベットは二飛に打ち取られた。２死無走者で現役最多勝右腕・バーランダーとの対戦。初球のフォーシームを見逃し、２球目の外角球はファウルし、２打席連続で２球で追い込まれてしまった。ここからフォームの始動を早め、３球目のア