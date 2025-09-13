Çö°Å¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤È¡Ä²Î¼ê¤ÎÃæ¿¹ÌÀºÚ(60)¤¬ÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎCM¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÌÀ¼£¢ö¡×¤ÎCM¥½¥ó¥°¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÌÀ¼£¥ß¥ë¥¯¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡£ÌÀ¼£¤Ç¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Ë·Þ¤¨¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÈ¯Çä100¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢12¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëCM¥½¥ó¥°¤ò¡Ö12¿Í¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬²Î¤¤·Ñ¤° Melody of meiji¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¡£Âè1ÃÆ¤Ë?¾¼ÏÂ¤Î²ÎÉ±?Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Ãæ¿¹¤Ï¡¢ºÇ¶á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¥Ï