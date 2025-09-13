Ê¡²¬¸©·ÙÀÞÈø½ð¤Ï13Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨À¾¶è¸æ³«1ÃúÌÜ21ÈÖ3¹æÉÕ¶á¤ÎÏ©¾å¤Ç11Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¤«¤éÆ±Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬ÅÌÊâ¤Çµ¢ÂðÃæ¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤éÏÓÉÕ¶á¤ò¿¨¤é¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÃí°Õ´­µ¯¤·¤¿¡£ÃË¤Ï20¡Á30ºÐ¤¯¤é¤¤¡¢¿ÈÄ¹170ÄøÅÙ¤Î¤ä¤»·Á¡£¹õ¿§T¥·¥ã¥Ä¡¢¹õ¿§¥º¥Ü¥óÃåÍÑ¡£