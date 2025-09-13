＜ソニー 日本女子プロ選手権3日目◇13日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞国内女子メジャーの第3ラウンドが進行している。トータル10アンダー・単独首位の佐藤心結、3打差2位タイにつける桑木志帆と金澤志奈の最終組が午前11時36分にティオフを迎えた。【LIVE】きょうも河本結さんはノースリーブ3人いずれもパーオンに成功。佐藤はピン手前約2メートルにつけて、2パットのパー発進を決めた。金澤もパー、チャ