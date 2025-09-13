＜ソニー 日本女子プロ選手権2日目◇12日◇大洗ゴルフ倶楽部（茨城県）◇6840ヤード・パー72＞女子プロゴルファ―日本一決定戦が、茨城県の大洗ゴルフ倶楽部で行われている。日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）が主催する公式競技で、ソニーグループが特別協賛で冠を務めている。【写真】こんな感じで待ち受けができます1番ティ近くにあるソニーグループブースでは、待ち受け写真を作ることができるギャラリーサービスが設けられて