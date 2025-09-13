楽天は、石川県七尾市と共同で、能登地方・七尾市の豊かな食材をふんだんに使用したアスリート向けメニュー「NANAOPOWERFOOD」を開発。13〜15日のロッテ戦限定で、楽天モバイルパーク宮城GATE1横「T.R.G.E.CAFE」で販売する。七尾市は、全国的に有名な和倉温泉と豊かな食に恵まれ、これまで多くのアスリートや強豪校が合宿に訪れるなど、スポーツが盛んな地域だったが、24年の能登半島地震によりスポーツ施設の利用が困