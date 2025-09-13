◇出場選手登録【巨人】浦田俊輔内野手【阪神】高橋遥人投手【中日】鵜飼航丞外野手【日本ハム】畔柳亨丞投手【オリックス】山粼颯一郎投手、川瀬堅斗投手◇同抹消【巨人】門脇誠内野手【中日】ブライト健太内野手【ロッテ】A・ボス投手