１３日に開幕した陸上・世界選手権東京大会の男子３５キロ競歩では蒸し暑い過酷な環境下で波乱の幕開けとなった。直近２大会で銀、銅メダルを獲得して今大会優勝候補に挙げられていた川野将虎選手（２６）（旭化成）は終盤にまさかの失速。「さらに上のメダル」をとの誓いは果たせなかった。トップ争いをしていたレースの雲行きが怪しくなったのが２７キロ過ぎ。左右に蛇行して苦悶（くもん）の表情を浮かべる。東京五輪６位入