【カップめん評論家taka :a激推し！トレンド最前線】大人気ブロガーがカップめんの?推せる新作?を徹底解説する好評企画。今回ピックアップした５品、いずれも強烈な個性を持った商品揃いです！前代未聞！魚好き必見‼ DHA101ｍｇ【マグロエキスにマグロパウダー、そしてマグロブシパウダー、さらに魚油も】エースコック「豪快あら炊きまぐろのかぶとだし仕立て濃厚魚介塩ラーメン」（２７８円＋税）まるか食品のペ