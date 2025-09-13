アイドルグループ「ＳＫＥ４８」が、３５枚目のシングル「Ｋａｒｍａ」を２４日にリリースする。Ｗセンターを務めるのは、熊崎晴香（２８）と佐藤佳穂（２８）の年長コンビだ。３作連続センターを務める熊崎が「絶対的エースになりたい」と誓えば、自身初センターの佐藤は「令和のＷセンターといえば、この２人と言われる存在になれたら」と意気込んだ。――新曲は切ない片思いソング佐藤大親友の彼女を好きになってしまっ