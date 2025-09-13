「EIKICHI YAZAWA 50th Year Memorial Exhibition『俺たちの矢沢永吉』展 大阪」が、2025年9月12日（金）から24日（水）までの13日間、大阪・堂島リバーフォーラムで開催されている。矢沢永吉のソロデビュー50周年を記念して9月12日（金）より堂島リバーフォーラムで開催されている「俺たちの矢沢永吉」展 大阪。入ってすぐ聞こえてくるのは、大阪会場のために特別に入場エントランス用に録り下ろされたBOSS本人の音声コメント。大